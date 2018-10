"Pour moi, c'était synonyme de prison" : le choix difficile de l'Ehpad pour les enfants de personnes âgées

Une étude publiée lundi montre que l'entrée d'une personne âgée en structure d'accueil est une question angoissante pour les seniors concernés et pour leurs proches. Un choix difficile qu'a fait Christiane, pour sa mère, il y a quelques semaines.

Selon une étude réalisée par le Crédoc, publiée lundi 1er octobre, 80% des personnes interrogées déclarent avoir fait le choix de placer un parent en Ehpad en "raison de l'état de santé et de l'âge". L'enquête montre aussi la difficulté, pour les proches d'envisager cette décision, comme en témoigne Christiane, 70 ans, qui a du s'y résoudre pour sa mère, âgée de 95 ans.

Cela fait deux mois que la maman de Christiane vit dans un Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) parisien. "Maman est tombée malade avec des troubles cognitifs il y a une quinzaine d'années. Plus de mémoire, plus d'initiatives", explique-t-elle. À l'époque, un gériatre lui avait dit de la placer en Ehpad "pour sa sécurité, et votre tranquillité". "J'étais absolument horrifiée par cette idée. Ma mère adorait prendre le bus, aller dans les jardins... Pour moi, l'Ehpad était synonyme de prison", confie Christiane.

Mais l'hiver dernier a été très difficile. La mère de Christiane a subi plusieurs hospitalisations. "Elle a perdu beaucoup de forces et elle sentait bien qu'elle n'était pas en sécurité quand elle était seule chez elle". C'est là qu'elle a envisagé l'idée qu'il était temps pour elle d'aller dans un Ehpad.

"Nous étions mûres pour ce changement"

Christiane est seule à s'occuper de sa mère depuis quinze ans. "Je m'occupais d'elle avec des aides ménagères, des infirmiers qui venaient matin et soir." Mais ça ne suffisait plus. "J'ai été chez elle tout l'hiver, je n'avais plus de vie personnelle. Et elle en avait aussi conscience. On a pris conscience toutes les deux cet hiver que nous étions mûres pour ce changement".

Et côté financement ? "Ma mère a 900 euros de retraite par mois. Elle avait aussi quelques économies, du coup, on paye plein pot. Nous n'avons pas d'aides." Aujourd'hui, la place de sa mère en Ehpad coûte 2 600 euros par mois environ.