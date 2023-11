Politique : la loi "bien vieillir" revient à l’Assemblée nationale

Tour d’horizon de la loi "bien vieillir", qui revient à l’Assemblée nationale.

En 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans de notre pays. 20 millions de Français auront alors plus de 60 ans. D’ici à cette date, le gouvernement s’est fixé des objectifs à atteindre pour les aider à mieux vieillir. Un véritable plan avec un cadre et des objectifs, c'est ce que porte la loi "bien vieillir", qui fait son retour à l'Assemblée nationale. Parmi les mesures phares, la prime Adapt’, accessible aux plus de 70 ans dès l’an prochain, pour leur permettre d’adapter leurs logements.

Accompagner les Ehpad dans la création de 50 000 emplois

Une refonte du système d’aides à domicile, mais aussi la création d’un fonds pour lancer une meilleure accessibilité des petits commerces. Le gouvernement veut aussi améliorer celle des gares. Il doit accompagner les Ehpad dans la création de 50 000 emplois. Concernant le volet social, un dispositif doit être créé pour mieux signaler les cas de maltraitance dans ces établissements. Enfin, le droit de visite dans les Ehpad doit être inscrit dans la loi pour qu’il soit toujours possible de voir ses proches même en cas de pandémie.