Soupçons de maltraitance chez Orpea : le nouveau PDG nie les accusations

Le nouveau PDG d’Orpea, Philippe Charrier, et son délégué général, s’apprêtent à se justifier, mardi 1er février, face à la ministre de l’Autonomie. Ils doivent répondre des accusations de maltraitance à l’égard des résidents de leurs Ehpad, quelques jours seulement après la publication d’un livre sur ce que l’auteur appelle "le système Orpea", accusant l’entreprise de favoriser la rentabilité au dépend des soins.

Des contrôles inopinés partout en France chez Orpea

Pour la ministre, ce rendez-vous n’est qu’un début, deux inspections de grande ampleur seront lancées. "Beaucoup de questions se posent, c’est tout le groupe que nous allons interroger. (…) Il faut taper fort", a dit Brigitte Bourguignon au micro de France Inter, mardi 1er février. À la sortie, le nouveau PDG nie une nouvelle fois ces accusations et affirme même que ces inspections sont les bienvenues. Du côté syndical, on doute encore de la bonne foi de la direction et de la capacité de l’État à contrôler correctement les Ehpad. La ministre a aussi annoncé des contrôles inopinés partout en France dans les établissements du groupe Orpea.