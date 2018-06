Numérique : un bus pour éviter la panne

À Chécy, petite commune du Loiret, trois heures pour apprendre le ba-BA de l'informatique dans un bus. Il y a un peu de stress et beaucoup d'envie. "Je souhaiterais faire des Skypes avec mes petits-enfants, et tout le reste, parce que Dieu sait si il y en a", confie un senior.

70% des seniors ne naviguent jamais sur internet

Le programme est chargé, avec de grandes ambitions pour ces seniors, qui dès les premières minutes éprouvent quelques difficultés avec le maniement de la souris. À Chécy, comme partout ailleurs en France, 70% des seniors ne naviguent jamais sur internet. Et ici, quand on ne sait pas, on s'adresse à monsieur le maire. Alors il a pris les choses en main : "Il y a des gens qui me disent par exemple qu'ils aimeraient bien faire leur déclaration d'impôt par internet pour éviter d'aller la poster", explique Jean-Vincent Vallies. C'est lui qui a fait venir le bus pour tenter de régler les petits problèmes du quotidien. Un retraité sur deux déclare vouloir faire des progrès. Le bus numérique est un premier pas. Cette année, il desservira plus de 250 communes.

