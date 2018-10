Michel Drucker : "J'ai arrêté de vieillir il y a 10-15 ans"

On peut tous décider d'"arrêter de vieillir". "C'est du boulot", mais un brin de sagesse et un grain de folie aidants, quel que soit son âge, "la vie reste à venir et le meilleur devant soi"... Dans son livre "Il faut du temps pour rester jeune", Michel Drucker pousse un coup de gueule contre "le racisme de l'âge", qui l'a marqué très jeune, et délivre ses conseils pour durer et tenir la forme.

Régime alimentaire, activité physique, entretien de la mémoire... À travers son savoir, des situations cocasses, des moments de doute poignants aussi, l'animateur délivre une ordonnance optimiste et invite chacun à faire de la résistance face au jeunisme ambiant. Michel Drucker était l'invité du Magazine de la santé ce lundi 22 octobre 2018. Retrouvez l'intégralité de son interview en vidéo.

