Meuse : les seniors se remettent à niveau en conduite grâce à des stages

À Fresnes-en-Woëvre (Meuse), Roger Margérard, 79 ans, suit un stage de conduite. Il circule 30 minutes avec un monstre sur des routes de campagne, en vitesse manuelle. Pour cet habitué de la boîte automatique, tout roule. "Parfait, d'après le moniteur", se réjouît-il. Régine Igier, 74 ans, s'est elle aussi pliée à l'exercice. Les 13 autres stagiaires du jour sont tous volontaires et motivés.

Plus de difficultés avec l'épreuve du code de la route

Il faut apprendre les nouveaux panneaux, répondre au QCM ou encore s'adapter aux méthodes de projection. Les seniors ont eu un peu plus de mal avec l'épreuve du code de la route, qui nécessite plus de pédagogie. "On commence à voir des personnes âgées venir nous voir, pour se rassurer. Ils se rassurent eux, mais ça rassure aussi leurs familles", commente Yannick Jeannel, dirigeant de l'auto-école Helvetia à Verdun (Meuse). Les stages sont organisés ici depuis 20 ans, et les inscrits sont toujours plus nombreux.