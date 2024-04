Vieillesse : des cours d'escrime à l'EHPAD pour vaincre la morosité et rester actifs

Dans un EHPAD de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, les mercredis sont réservés à Margaux Rifkiss, championne française de sabre en équipes, qui anime un atelier escrime pour les pensionnaires.

Margaux Rifkiss les appelle ses "champions". Un groupe que la championne d'Europe de sabre par équipes vient entraîner à l'escrime tous les mercredis, dans un EHPAD de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Elle est leur formatrice et leur première supportrice. Retenir les différents mouvements du sabre, tout en jouant, est une manière pour les résidents de faire travailler leur agilité et leur mémoire avec l'aide d'une championne, membre de l'équipe de France.

Une parade contre la perte d'autonomie

Pour Lydie Cambon, 92 ans, les choses vont un petit peu trop vite. "J'ai fait un AVC et je sens qu'après chaque séance, les choses sont plus dynamiques", explique-t-elle. Offrir une bulle de respiration, et ajouter des couleurs à leur vie… Margaux a eu cette idée en pensant à sa grand-mère, elle aussi résidente d'EHPAD depuis plusieurs années. "Le mercredi après-midi, c'est un moment où je ne me bats pas, c'est moi qui entraîne et qui accompagne les résidents. C'est un vrai moment de douceur", se réjouit la championne, au quotidien rythmé par la compétition. Une parade à la perte de l'autonomie pour ces seniors.