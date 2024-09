Ehpad : les établissements confrontés à une situation économique fragile

Le manque de personnel dans les Ehpad se répercute sur la santé des pensionnaires. Cette situation est dénoncée par les soignants, mais aussi par les familles de résidents.

Résidents délaissés, toilettes expédiées, liens avec les soignants de plus en plus ténus, les employés et les familles des résidents de l'Ehpad de Bezons (Val-d'Oise) dénoncent les conséquences du manque de personnel sur le bien-être des pensionnaires. En cause, des restrictions budgétaires de plus en plus sévères dues à l'inflation, au coût de l'énergie ou encore à la masse salariale.



Les tarifs pourraient augmenter pour les plus aisés

Deux tiers des Ehpad sont en déficit en France. Pour un expert, il faut que la sécurité sociale augmente sa part de prise en charge. "On ne peut pas demander aujourd'hui un effort supplémentaire à ceux qui paient déjà 70% du coût, des familles qui n'en peuvent plus", explique Luc Broussy, organisateur des Assises Nationales des Ehpad. Au 1er janvier 2025, la loi pour le bien vieillir autorisera les établissements à augmenter les tarifs pour les résidents les plus aisés. Les prix pourraient être majorés de 10% à 15%.