Ehpad : la pénurie de personnel conduit à des transferts de patients

C’est un problème de plus en plus important qui touche les maisons de retraite. Le manque de personnel a de graves conséquences puisque certains Ehpad sont obligés de transférer des seniors d’un établissement à un autre. À Amiens (Somme), deux services sur cinq ne seront plus en service, le 1er juillet, à l’Ehpad de Saint-Victor. "Nous avons identifié une vingtaine de places qui permettront de reprendre une partie des résidents sur un autre CHU", explique Gérard Stark, le directeur du CHU d’Amiens.



Une situation qui inquiète

Le déplacement des résidents préoccupe grandement les familles de seniors. La crainte d’une perte d’habitude et de retrouver des personnes inconnues se font sentir. L’un des membres d’une famille témoigne : "On a l’impression que ça se fait dans une urgence, que rien n’est préparé et en termes de communication, on est complètement laissé pour compte." Pour les syndicats, cette situation pourrait devenir habituelle, et même s’amplifier. "On fait face depuis des mois et des années à l’absentéisme, qui n’était pas suffisamment remplacé", déplore une membre de la CGT.