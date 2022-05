Ehpad : des personnes âgées réalisent leur baptême de l’air

À Morzine (Haute-Savoie), des résidentes d’un Ehpad local vont bientôt s’envoler en hélicoptère. "Ça fait peur (...) qu’est-ce qu’on risque ?", se demande l’une d’entre elle. "C’est une chose à faire avant de s’en aller", avoue Antoinette Jarraud, 82 ans. Tout est parti d’un rêve. L’animatrice de leur Ehpad a interrogé les résidents afin de savoir ce qu’ils désiraient absolument effectuer dans leur vie, même si cela était inaccessible.



Le baptême de l’air, un souhait partagé

"J’ai recueilli, lors d’un groupe de parole, les souhaits de chacun et visiblement le fait de voler (...), de faire un baptême de l’air était le souhait le plus partagé donc on a fait en sorte de pouvoir le réaliser", raconte Émilie Demolis, animatrice. Au total, huit personnes âgées ont volé en hélicoptère pendant 20 minutes. "C’est super de pouvoir faire des choses comme ça à mon âge", s'enthousiasme Germaine Marchand, 98 ans.