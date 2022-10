Dans le Finistère, un cabinet dentaire itinérant pour soigner les personnes âgées

Monique, 79 ans, réside dans un Ehpad à Douarnenez. Elle a, ce jour-là, rendez-vous avec un dentiste. La vieille dame ne fait que quelques pas pour s’y rendre. Le cabinet dentaire mobile est garé devant l’entrée de la maison de retraite. "C’est génial parce qu’il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller chez un dentiste avec un VSL, un taxi, ou bien il faut qu’ils soient accompagnés. Là, c’est plus pratique", explique-t-elle.

Ce service est un soulagement pour les familles qui n’ont pas toujours le temps et les moyens d’organiser une consultation. Certains résidents ont peu voire plus aucun suivi dentaire. Ce qui peut provoquer des problèmes de santé. "On sait que quand on n’a pas de soins dentaires, il y a des impacts plus importants en terme de pathologie qui peuvent entraîner un recours aux urgences. Donc, c’est important de traiter le problème dès le départ et de faire de la prévention", rapporte Sandrine Honnorat, responsable du dispositif Breizh Bucco Bus.

Comme un cabinet classique

Le Breizh Bucco Bus intervient aussi dans les structures médico-sociales. À l’extérieur, il est équipé d’une plateforme élévatrice pour accueillir des personnes à mobilité réduite. À l’intérieur, il ressemble à un cabinet dentaire ordinaire avec tous les équipements nécessaires pour faire des soins.

"J’ai tous les appareils pour faire des détartrages, soigner des caries. J’ai de quoi faire des radios nomades ou panoramiques", se réjouit Léna Quéré, chirurgien-dentiste salarié de la Fondation Ildys à l’origine de la création du cabinet dentaire mobile. Lancé il y a un an, le Breizh Bucco Bus a permis à plus de 1200 patients d’avoir une consultation avec un dentiste.