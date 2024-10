Crise des Ehpad : le président de l'AD-PA alerte sur "des situations dramatiques" qui sont "de plus en plus nombreuses"

"Ça fait des dizaines d'années que nous indiquons que nous allons en arriver à des situations dramatiques. Nous y sommes aujourd'hui", a alerté vendredi 11 octobre sur franceinfo Pierre Roux, le président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA). Lundi, 13 organisations du secteur du grand âge ont tiré la sonnette d'alarme sur la grave situation financière touchant leurs établissements et les services d'autonomie à domicile.

"C'est une immense tristesse parce que c'est aussi un grand gâchis tant pour les personnes âgées que leurs familles", s'est ému Pierre Roux, qui estime qu'il y a "65-70% des établissements en déficit" avec des "situations catastrophiques de plus en plus nombreuses".

"Notre attente est très forte"

Parmi les raisons invoquées par Pierre Roux, le "manque de moyens", "la crise Covid", "la crise ukrainienne" ainsi que l'inflation. "Aujourd'hui, on ne peut plus respecter la qualité de vie, de soins et d'accompagnement des résidents, respecter nos salariés, respecter les réglementations et équilibrer les budgets", a expliqué le président de l'AD-PA.

Pierre Roux a également exprimé son souhait de "rencontrer le ministre" des Solidarités, Paul Christophe, et demande "une aide pour sauver les établissements et les services à domicile". "Donc notre attente est très forte", a-t-il conclu.