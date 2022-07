Canicule : les Ehpad s'adaptent face aux fortes chaleurs

Dans l'Ehpad "Sainte-Monique" de Toulouse (Haute-Garonne), la matinée vient juste de commencer, et c'est déjà l'heure de la tournée d'eau fraîche pour Jacqueline Fournier, 95 ans. L'accompagnement des personnes âgées est renforcé, et du côté des résidents, toutes les astuces sont bonnes à prendre pour se préserver de la chaleur. "Je laisse toute la journée ma porte ouverte sur le couloir, étant donné que le couloir est réfrigéré", explique ainsi Jacqueline Fournier.



Une cuisine adaptée

Canicule oblige, les infirmières sont à l'affût. Elles scrutent tout signe de déshydratation. Dans les cuisines de l'Ehpad, on s'adapte également. "On ne va pas proposer un cassoulet, une tartiflette quand il fait chaud. Donc on peut proposer des gaspachos pour les soupes, et des milk-shakes, des glaces pour les desserts", détaille Nathalie Lamana, infirmière coordinatrice. La température est maintenue à 23°C, et la climatisation est installée dans toutes les pièces communes et couloirs.