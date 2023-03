Aveyron : les aînés se jettent à l'eau

Les résidents d’une maison de retraite de l’Aveyron bénéficient de séances de plongée grâce à un professeur de plongée et un spécialiste en sport adaptés. Et l’initiative qui se base sur le volontariat des aînés les séduit grandement.

Oser et n’avoir peur de rien. À la piscine de Saint-Affrique (Aveyron), la devise n’a pas d’âge. Marie-Claude et Alice, résidentes d’un Ehpad de la ville, entament leur troisième séance de plongée. Ici, la doyenne s’appelle Reine, 91 ans, et une folle envie de relever le défi. "Je suis contente", explique une femme, fière d’avoir su dépasser ses peurs.

De nouvelles sensations

À l’origine de cette incroyable expérience, Cédric, spécialiste en sport adapté et Laurent, directeur de l’Ehpad, lui-même moniteur de plongée. Chaque semaine, en toute sécurité, ils accompagnent les volontaires dans l’eau. "Finalement, les personnes âgées ont beaucoup plus de capacités que ce qu’on voudrait laisser croire", constate Laurent Part, le directeur de l’Ehpad la Miséricorde. Trois séances et déjà un succès. Pour les résidents l’occasion de découvrir de nouvelles sensations. Et pour certains, de reprendre véritablement confiance en soi.