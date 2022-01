Maltraitance dans les Ehpad : une action collective menée contre Orpea par des familles de résidents

Les révélations du livre Les Fossoyeurs lui ont fait un électrochoc. Désormais, Sophie Mayer veut témoigner. Selon elle, sa mère est décédée quelques mois après avoir été laissée 24 heures les deux jambes cassées dans sa chambre d'Ehpad Orpea, en 2018. "On arrive à l'hôpital, où j'ai retrouvé maman en pleurs, souffrant le martyre, me disant qu'elle avait appelé, que personne n'était venu. Quelque chose d'épouvantable", se remémore-t-elle.

"Il y avait suspicion de maltraitance"

"Le médecin, voyant effectivement tous les escarres qu'il y avait sur le corps de maman, plus la chute, et voyant son peu de mobilité, a dit qu'il y avait suspicion de maltraitance", poursuit Sophie Mayer. En plein deuil, elle tente de confronter la direction de l'Ehpad, qui lui répond : "Les personnes âgées ne ressentent pas la douleur." Aujourd'hui, Sophie Mayer veut porter plainte avec d'autres familles dans une action collective menée par l'avocate Me Sarah Saldmann. Le groupe Orpea a annoncé dimanche 30 janvier le limogeage du directeur général et a nommé un remplaçant.