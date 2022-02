Maltraitance dans les Ehpad : les témoignages contre le groupe Korian se multiplient

Dysfonctionnement, délaissement, maltraitance... Les témoignages des familles se multiplient contre le groupe Korian, numéro un français des maisons de retraite. Comme celui d'Olivia Mokiejewski, dont la grand-mère était résidente de l'Ehpad Korian de Clamart (Hauts-de-Seine). Un mois avant son décès, en avril 2020, "j'ai retrouvé ma grand-mère avec des bleus partout, elle était tombée, on ne m'avait pas prévenu et personne n'avait appelé un médecin". Quand sa grand-mère contracte le Covid, elle doit insister pour la faire hospitaliser, mais son état est déjà très grave. Une plainte a été déposée contre X pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. Une information judiciaire a été ouverte.

Le groupe parle de cas individuels et particuliers

Son avocat, Me Fabien Arakelian, représente une dizaine de familles qui ont saisi la justice pour leurs parents résidents d'établissements Korian. Il dénonce la loi du silence qui entoure le groupe. La direction de Korian refuse d'évoquer un système, elle parle de cas individuels et particuliers. Il déclare avoir mis en place un système d'audit, pour contrôler ses établissements.