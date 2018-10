L’espérance de vie en bonne santé augmente pour les femmes mais baisse pour les hommes

Les Françaises vivent en moyenne 64,9 ans sans incapacité, soit 2,3 ans de plus que les hommes selon les chiffres de 2017 du ministère de la Santé.

"En 10 ans, l'espérance de vie en bonne santé n'a pas évolué de façon significative pour les hommes, tandis qu'une tendance à la hausse est perceptible pour les femmes depuis 2012", indique la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) dans un rapport publié le 2 octobre. L’organe du ministère de la Santé note également que l'espérance de vie en bonne santé a progressé en moyenne de 0,8 an pour les femmes et a reculé de 0,1 an pour les hommes entre 2016 et 2017. Aujourd’hui, les Françaises vivent 64,9 ans sans incapacité, contre 62,6 ans pour les Français.

Une baisse de la déclaration de limitations fonctionnelles

Cette évolution peut s'expliquer par "la baisse de la déclaration de limitations fonctionnelles, particulièrement chez les septuagénaires", selon la Drees. Pour arriver à ces résultats, le service statistique du ministère de la Santé s’est appuyé sur une question posée dans le cadre du dispositif européen European Union Statistics on Income and Living Conditions : "Êtes-vous limité(e), depuis au moins six mois, à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ?" Environ 14.000 ménages ont participé au sondage, souligne la Drees.

Comparativement, à l’échelle européenne, l'espérance de vie en bonne santé était de 63,5 ans pour un homme et de 64,2 pour une femme en 2016. A noter qu’aujourd’hui en France, l'espérance de vie à la naissance s'établit à 85,3 ans pour une femme et à 79,5 ans pour un homme.