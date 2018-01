Le gouvernement britannique va ouvrir un ministère de la Solitude

En Grande-Bretagne, neuf millions de personnes disent se sentir seules. Selon une enquête menée par la fondation britannique Age UK, près de 500 000 personnes de plus de 65 ans considèrent leur animal et la télévision comme leur principal compagnon. Et 200 000 n’ont de contact avec leur famille, leurs amis ou leurs voisins qu’une fois par mois. Pour lutter contre l’isolement social, la Première ministre britannique Theresa May a annoncé le 16 janvier la création d’un ministère de la Solitude.

C’est un énorme défi. On ne pourra pas y trouver une solution simple. Tracey Crouch

Pour mener à bien cette mission, Theresa May a nommé Tracey Crouch, l’actuelle ministre des Sports. "Il deviendra le ministère principal, de la majorité et de l’opposition, à tenter de s’attaquer au problème de l’isolement social et de la solitude. C’est un énorme défi. On ne pourra pas y trouver une solution simple." déclarait-elle.

Par cette initiative, la Première ministre a également souhaité rendre hommage à la député travailliste Jo Cox, assassinée en juin 2016. Cette dernière militait pour que ce problème de l’isolement social soit pris en charge par le gouvernement et avait constituait une commission parlementaire transpartisane sur le sujet.

La solitude, plus dangereuse pour la santé que fumer quinze cigarettes par jour

Selon la fondation Age UK, la solitude serait plus dangereuse pour la santé que fumer quinze cigarettes par jour. Et l’isolement social ne touche pas que la Grande-Bretagne. Selon la Fondation de France, cinq millions de personnes vivent dans une situation d’isolement dans l’Hexagone.