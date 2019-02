Le combat de Pauline pour le contrôle des seniors au volant

Elle parle encore aujourd'hui avec douleur d'un accident qui a changé sa vie, engendrant des souffrances tant physiques que psychologiques. "C'était une belle journée, j'étais avec Tiphaine ma compagne, on était heureuses. On s'est arrêtées devant ce fleuriste, je suis restée assise sur mon scooter en l'attendant. Et là, choc, perte de conscience. Je me retrouve au sol les bras en croix", raconte Pauline, 28 ans.

"Il faut un test"

"Je sens qu'on me bloque pour ne pas voir quelque chose je vois l'horreur (...) Je vois ma jambe coupée, je vois ma jambe séparée de mon corps", se rappelle-t-elle. Au volant de la voiture qui venait de la percuter, un conducteur de 90 ans à qui elle en veut. Son témoignage relance le débat sur le contrôle des seniors au volant. Pour Pauline, il faut qu'il soit instauré. "Il faut un test", assure-t-elle. Elle souhaite rencontrer le ministre de l'Intérieur afin de tenter de l'en persuader.

