Lancée dans l’Ain, cette plateforme d’entraide pour les personnes âgées a conquis le pays

FTR

Permettre aux personnes âgées de vivre le plus longtemps possible à domicile, et lutter contre l’isolement, grâce à une plateforme numérique qui coordonne les solidarités locales. Baptisée Bip Pop (Bip pour alerte, Pop pour population), elle permet de mettre en relation des personnes âgées et des bénévoles prêts à leur rendre service gratuitement. C’est le cas de Marinette, habitante de Trévoux.

À 98 ans, elle a de plus en plus de mal à se déplacer, alors elle utilise le service Bip Pop pour ses courses. Elle appelle un numéro dédié pour exprimer ses besoins, sa "mission" est ensuite créée sur la plateforme qui sollicite les habitants bénévoles du secteur. Ce jour-là, c’est Marie-Hélène et Francine qui ont accepté la mission confiée par Marinette.

1000 villes équipées

L’idée de cette plateforme d’entraide, on la doit à Anne Guénand, enseignante-chercheuse à l’Université de Technologie de Compiègne : "À l’origine, j'ai été accidentée, j’ai été renversée par une voiture en 2015. J'ai passé plusieurs mois alitée et bien que mes voisins me proposaient leur aide, je n'osais pas leur demander. Et ça, ça a été la question qui a été à l’origine de Bip Pop, et le fait de demander à une institution, ce n’est pas la même chose que de demander à son voisin".

Si la plateforme a été lancée à Trévoux, pendant le premier confinement de 2020, le concept a rapidement intéressé d’autres communes pour atteindre aujourd’hui un millier de villes utilisatrices. Car ce sont les collectivités qui gèrent les échanges et la mise en relation entre bénéficiaires et bénévoles, afin de garantir la sécurité de tous. Un réseau d’entraide qui n’a pas de mal à recruter des volontaires. À Trévoux, le dispositif fonctionne avec quatre-vingt bénévoles qui se relaient pour aider autant de personnes âgées.