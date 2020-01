L'espérance de vie est en hausse en France

Cette vingtaine de seniors enchaîne depuis plusieurs minutes des exercices de gymnastique. Pour eux, faire du sport est un des secrets de longévité. "Cela me fait travailler toutes mes articulations et cela me permet de garder l'équilibre", explique une dame. "Sur le moment, on est fatigués, on fait une petite sieste, et après on se sent bien", précise un homme.

Pourra-t-on bientôt vivre jusqu'à 120 ans ?

Dans une salle municipale d'Île-de-France, un cours de gymnastique payant est dédié aux seniors. Moyenne d'âge : 75 ans. Il dure une heure. D'après l'animateur, pratiquer une activité physique permet de vieillir en bonne santé. "Certains avaient des difficultés pour marcher, des difficultés pour bouger certaines articulations. Ils ont récupéré de l'amplitude articulaire et de la souplesse grâce à l'activité physique", précise Daniel Belbachir, éducateur sportif à la fédération française Sports pour tous. Selon certains chercheurs, il sera bientôt possible de vivre jusqu'à 120 ans.

