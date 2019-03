Après six heures d'audience, c'est un réquisitoire accablant et cinq ans de prison ferme pour le prévenu. Au tribunal de Créteil, dans le Val-de-Marne, la famille de la victime sort sous le choc. Une dame de 98 ans résidant dans Ehpad de région parisienne a été victime d'un aide-soignant âgé de 57 ans, confondu par une caméra cachée dans la chambre de la pensionnaire. Deux jours plus tard, la famille découvre un spectacle insoutenable sur la vidéo.

Le prévenu dit avoir "pété les plombs"

Ces images d'une extrême violence ont été diffusées lors de l'audience vendredi 22 mars. "Tout est choquant. Les coups, les injures, le comportement de cet agresseur", assure Me Yves Claisse, avocat de l'Ehpad d'Arceuil (Val-de-Marne). La famille, qui connaissait ces images, était en larmes en les visionnant à nouveau. Pour l'avocate du prévenu, cinq ans ferme est une peine disproportionnée. "On n'a pas tenu compte de la responsabilité collective", indique Me Anastasia Mandraveli, avocate de la défense. Le prévenu, froid et peu loquace, a affirmé qu'il avait "pété les plombs".