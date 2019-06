Initiative : le wagon des souvenirs apaise les personnes âgées dépendantes

Ҫa ne lui est pas arrivé depuis très longtemps, depuis qu'elle est résidente à l'Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), mais Rose va partir en voyage. Accompagnée d'une psychomotricienne, elle monte à bord d'un wagon reconstitué pour un voyage imaginaire au sein même de la résidence.

40% de psychotropes en moins

Habituellement, Rose a de fréquentes envies de pleurer, avec des crises d'anxiété mais l'illusion du voyage, sans aucune destination, avec des paysages, l'apaise. Le sourire revient et l'échange est à nouveau possible. Un décor de train de kit installé dans les Ehpad : l'idée vient d'Italie, où dix wagons sont opérationnels. Résultat : 40% de psychotropes en moins sont prescrits. Les troubles du comportement diminuent. Les thérapies non médicamenteuses changent la vie, en fin de vie. Rien de tel que la réminiscence des souvenirs pour apaiser les patients les plus agités.

