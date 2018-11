Illectronisme : les oubliés d'internet

Plus de 10 millions de Français reconnaissent leur difficulté à utiliser un ordinateur et internet. On peut comparer ce retard à celui qui touche une autre forme de langage, l'illettrisme. Pour les nouvelles technologies, désormais, le mot choisi est l'illectronisme. Décryptage de cette fracture sociale aux conséquences multiples.