Illectronisme : des cours gratuits pour se familiariser avec le numérique

Consulter ses mails ou faire une recherche sur internet, c’est toujours la même épreuve pour un couple de retraités. Alain et Françoise vivent dans une commune rurale de l’Orne. Depuis longtemps, ils n’ont pas eu l’occasion d’utiliser un ordinateur. Après leur retraite, ils se sont mis à s’y intéresser de plus en plus, mais ne parviennent pas à faire eux-mêmes leurs démarches administratives. "On demande beaucoup à notre fille", dit le couple.

4 000 agents sont recrutés par l’État

Comme eux, 13 millions de personnes souffrent d’illectronisme en France, et ont des difficultés à se servir d’un ordinateur. Jean-Luc sillonne donc avec son bus les villages, afin de former les personnes au numérique. Les retraités apprennent les bases, comme utiliser la souris et se connecteur au WI-FI. Les ateliers sont gratuits, financés par le département et une association. En région parisienne, des cours sont également donné chaque semaine pour aider les personnes âgées, comme les jeunes, à utiliser les outils numériques. Pour lutter contre la fracture numérique, 4 000 agents sont actuellement recrutés par l’État.