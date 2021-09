Haute-Saône : à 101 ans, Marie-Louise et ses amies de l'Ehpad ont fait un baptême de l'air

À Gray, en Haute-Saône, Marie-Louise, âgée de 101 ans, a fait un baptême de l'air en avion avec ses amies de l'Ehpad, lundi 20 septembre. "C'était vraiment beau, les bois et la verdure qu'on voit depuis là-haut. On ne pense pas qu'il y a autant de verdure et autant de bois que ça. On voit tellement de choses qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on peut voir", a confié Marie-Louise, après son vol au-dessus de Gray.

"Vivre encore des choses"

Pour Jérôme Cannelle, le pilote de Marie-Louise et le dirigeant de Gray Light Aviation, "elle a bien reconnu tous les petits villages qui sont sur la vallée de la Saône (...) Elle a vraiment toute sa tête et moi je lui tire mon chapeau". Ce jour-là, 10 vieilles dames ont traversé les nuages. "Pour moi personnellement, il y avait quand même une petite appréhension, mais c'est tellement bien de pouvoir vivre encore des choses même quand on est âgé", témoigne Delphine Nardella de la maison de retraite Cournot-Changey.