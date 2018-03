Glaucome : une campagne de dépistage gratuit pour cette maladie silencieuse

Le glaucome est une maladie oculaire silencieuse. Ce n'est qu'au bout de plusieurs années que les symptômes apparaissent. Le champ visuel se réduit peu à peu pouvant conduire jusqu'à la perte totale de la vue. Ces lésions irréversibles peuvent pourtant être empêchées. Actuellement installé à Paris, un bus sillonne chaque année la France pour informer sur les risques et réaliser des dépistages gratuits.

Un million de personnes atteintes

Dans la majorité des cas, l'augmentation de la pression intraoculaire est provoquée par la panne du système d'humidification de l'œil. L'humeur, ce liquide nutritif qui irrigue l'œil, n'est plus filtrée ni évacuée correctement. Il s'accumule dans l'œil et exerce une pression qui endommage l'état du nerf optique. Le dépistage précoce du glaucome permet de trouver un traitement adapté soit par l'administration de collyres, ou l'utilisation de laser ou d'une chirurgie. Plus d'un million de personnes souffrent d'un glaucome en France. Après 40 ans, il est recommandé de consulter son ophtalmologiste tous les deux ans.

