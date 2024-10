Fracture numérique : des seniors champions de jeux vidéo

Alors que la Paris Games Week a ouvert ses portes, mercredi 23 octobre, le trophée des seniors, plus grande compétition française de jeux vidéo entre personnes âgées, vient d'être attribué. Il vise à lutter contre la fracture numérique et à créer du lien intergénérationnel.

C’est un combat de générations : à gauche, Sarah et Tadeucz, 90 et 89 ans, et à droite, Doria et Simone, 70 et 66 ans. Souples sur les appuis, les quatre finalistes ont enchaîné les lancers, devant un public motivé. "Ça montre qu’on peut jouer à n’importe quel âge. Ce qu’il y a de génial, ce sont les coachs de moins de 30 ans, qui aident les anciens", se réjouit un spectateur.

Tisser du lien entre les générations

Une méthode qui permet de tisser du lien entre les générations. "J’ai perdu ma femme il y a un an, et depuis ce temps, je suis là, et je revis un peu parce que je vois des jeunes, des personnes de mon âge", confie Tadeucz. Le jeu vidéo doit emmener les seniors vers les autres technologies actuelles. Au bout du suspense, ce sont finalement Doria et Simone qui l’ont emporté.

