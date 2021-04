En échanges d'activités sociales, cet étudiant loge gratuitement dans une résidence senior

À Saint-Quentin dans l'Aisne, un étudiant loge gratuitement dans une résidence pour seniors. Il donne de son temps pour manger et discuter avec les pensionnaires qui adorent le concept. #IlsOntLaSolution

C'est un échange gagnant-gagnant. À Saint-Quentin dans l'Aisne, Tony Laguilliez habite dans une résidence pour seniors. Cet étudiant de 18 ans ne paye pas de loyer. En échange de ce très gros coup de pouce financier, il doit passer 59 heures par semaine avec les résidents. Une formule qui plaît au jeune homme et aux pensionnaires.

Tony Laguilliez partage notamment ses repas avec eux. "On peut discuter des séries à la télévision ou des feuilletons qui passent le soir et qu'ils regardent. Mais ils parlent aussi des grands écrivains ou poètes qu'ils aiment bien. Je me mets dans le bain pour essayer de suivre", sourit l'étudiant.

Les résidents adorent la présence du jeune homme, surtout en cette période de pandémie qui réduit leurs interactions avec l'extérieur. "Il nous apporte un petit rayon de soleil. Il nous rappelle les petits enfants qu'on ne voit pas. On peut lui demander un coup, il vient toujours", confie une pensionnaire de l'établissement.