Emploi : le tour de France d'un senior pour trouver un travail

Une longue escapade à deux roues, longue de plus de deux mois, pour signer un contrat. C'est ainsi que se résume l'initiative de Jean Antoine, 54 ans et originaire des Vosges."Il est temps que ça se termine honnêtement parce que je me rends compte que j'ai fait 2 600 kilomètres et je sens que je fatigue", souffle le quinquagénaire arrivé le 18 juin au matin en Essonne.

Un bilan en demi-teinte

Une initiative qui avait pour ambition initiale d'alerter l'opinion sur le chômage des seniors de plus de 50 ans et prouver qu'ils sont encore compatibles avec le marché de l'emploi. Jean Antoine n'aura finalement travaillé que 11 jours sur ses deux mois et demi avec aucun CDI à la clé. Il a sillonné le pont du Gard, Toulouse, Bordeaux ou encore Le Mans. Il atteint mardi 18 juin la capitale avec un mois d'avance. Les employeurs de sa région ont entendu parler de son histoire et devraient lui proposer un emploi à son retour dans les Vosges. Son arrivée se fera devant l'Élysée, où il souhaiterait rencontrer le président Emmanuel Macron.

