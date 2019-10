Emploi : l'emploi des seniors reste un casse-tête en France

Avec le recul de l'âge de départ à la retraite, le taux de seniors qui travaillent a augmenté. Il atteint 52,1% chez les 55-64 ans, mais cela reste trop faible. La moitié des Français n'ont pas d'emploi au moment de partir à la retraite. Rania Souhlal, 52 ans, se heurte aux mêmes préjugés à chaque entretien d'embauche. "La première image que vous donnez c'est : 'Oh, elle va coûter très cher à l'entreprise'. Je ne crois pas qu'il faille regarder ça de cette manière", expose la diplômée en commerce international.

Leur expertise désormais recherchée ?

Chaque semaine, elle prend des cours pour se mettre à niveau et prouver sa motivation. Elle ne comprend ainsi pas les clichés sur les seniors. "On peut avoir un dynamisme à 50 ans et ne pas l'avoir à 20 ans", pointe-t-elle. Si le taux d'emploi des seniors est en progrès en France, il reste loin derrière l'Allemagne (71%) et la Suède (78%). Heureusement, certaines entreprises misent désormais sur l'expertise des seniors.

