Emploi : comment travaillent les seniors ?

À combien s'élève le taux d'emploi des seniors ? De 60 à 64 ans, seulement 31% des Français travaillent, c'est moins que la moyenne européenne de 44%. Par ailleurs, les 50 ans et plus restent plus longtemps au chômage avec une moyenne de 18 mois, contre 11 pour les demandeurs d'emploi. "Il y a autant de femmes que d'hommes, ce sont des personnes peu diplômées, trois quarts d'entre eux n'ont pas le cas et pour 52% de ces seniors, ils sont au chômage suite à un licenciement", détaille le journaliste Jean-Paul Chapel sur le plateau du 13 Heures.

L'emploi des seniors progresse

Mais depuis quinze ans, l'emploi des seniors progresse. Pour les 55-64 ans, le taux d'emploi est passé de 37% en 2003 à 53% en 2019. "Trois raisons : on vit plus longtemps, on a mis fin aux préretraites (...) et surtout on a retardé l'âge légal du départ à la retraite de 60 à 62 ans", conclut Jean-Paul Chapel.

