Emploi : certaines entreprises misent sur les seniors

Dès la porte d'entrée, le ton est donné. Dans une entreprise de restauration rapide, "Nos grands-mères ont du talent", la moitié des salariés a plus de 50 ans. Olivia Casabona assume ses 55 ans. Après avoir travaillé dans l'évènementiel, elle est devenue salariée dans la restauration. Pas question pour elle de se voir comme une senior. "Je me sens encore jeune et efficace. J'ai encore envie de travailler longtemps", assure-t-elle. Les clients aussi apprécient.

L'emploi des seniors, un argument marketing

Parier sur les seniors peut pour certaines entreprises être un argument marketing et un atout au quotidien. "Les gens de plus de 50 ans, ça apporte beaucoup de sérénité. Ce sont des gens qui ont de l'expérience, de l'expérience de vie, de la sagesse, qui savent gérer tout type de situation", explique Jean de Guerre, fondateur de l'entreprise. Claude Briois, lui, est encore plus proche de la retraite. Agé de 57 ans, il a été embauché six mois auparavant pour encadrer les chantiers après une longue période de chômage.

