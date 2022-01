Ehpad : une fanfare pour redonner du baume au coeur aux résidents isolés

C’est une belle animation pour les résidents de l’Ehpad Ty Marhic situé à Douarnenez dans le Finistère. Confinés dans leur chambre depuis trois semaines, ils ont eu droit à un mini-concert effectué sous leurs fenêtres lundi 3 janvier. C’est Rozane Jadé, animatrice dans l’établissement, qui a eu cette idée. Elle a contacté des amis musiciens qui se sont ensuite rendus sur place. C’est la troisième fanfare qui fait le déplacement.

"Ça fait du bien"

"Moi quand je vois ça, quand je vois le petit pépé qui essaye d’ouvrir sa fenêtre comme il peut, c’est gagné. J’ai gagné ma journée juste pour ces petits moments de grâce", affirme Rozane Jadé. Une manière de remonter le moral des seniors mais aussi du personnel, moins nombreux en raison des arrêts de travail et de plus en plus sollicité avec les nouvelles mesures sanitaires renforcées. Privés de visites durant les fêtes, les résidents se réjouissent. "Ça fait du bien", déclare une résidente. Les seniors seront testés dès demain et s’il n’y a pas de nouveaux cas positifs, les visites pourront reprendre progressivement.