Ehpad : les placements dans les maisons de retraite posent des questions éthiques

B. Barnier, R. Moquillon, P. Juvigny, C. Krauskopff

Acheter une chambre dans une maison de retraite, c'est un business en expansion constante depuis vingt ans, et un investissement rentable avec des rendements annuels de 4 à 6 %. Mais ce placement pose des questions éthiques, car cette manne financière cache parfois une réalité inacceptable pour les résidents et pour les soignants. En cause, la recherche permanente d'économies.

100 000 places supplémentaires pour répondre aux besoins

Le secteur est largement financé par les fonds publics. Mais, aujourd'hui, un établissement sur cinq relève du privé à but lucratif. C'est cette catégorie qui est spécialement pointée du doigt ces derniers jours. La pression de la rentabilité mène parfois à des dérives, selon Cyrille Chatrier-Kastler, conseiller patrimonial : "Tout cela se fait au détriment du service, de l'attention apportée aux résidents en maison de retraite." Malgré les récents scandales, le secteur semble avoir de beaux jours devant lui. Pour répondre aux besoins, il faudra créer 100 000 places supplémentaires dans les dix prochaines années.