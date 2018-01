Ehpad : la situation est critique

Cet établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) devait ouvrir ses portes en septembre 2017. Ce mardi 30 janvier, il n'est toujours pas en service, faute de financement, au grand désespoir de ceux qui devaient y travailler. La situation est à l'image de la crise actuelle. Le budget dépendance a-t-il augmenté ? 110 millions supplémentaires ont été annoncés par la ministre de la Santé, parmi lesquels 10 millions pour les infirmières de nuit et 28 millions pour les Ehpad en difficulté.

Une population vieillissante

Mais une réforme passe mal. Le gouvernement de François Hollande a fait voter en 2016 une autre répartition des moyens entre public et privé, ce qui priverait les Ehpad publics de 200 millions d'euros sur sept ans. Le vieillissement de la population risque d'aggraver la situation : les plus de 60 ans, et même les plus de 75 ans, seront demain encore plus nombreux en France. Plus âgés, ils risquent également d'être plus dépendants.

Le JT

