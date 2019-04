Ehpad de Lherm : les familles des cinq victimes exigent des réponses

C'est une famille endeuillée qui vient porter plainte à la gendarmerie. Les enfants de Suzette Courvoisier, 75 ans, décédée dimanche 31 mars, veulent savoir ce qu'il s'est passé. "Le médecin de famille estimait que le décès était arrivé à 20 heures, le groupe Korian, 23h20, donc on ne sait pas qui dit vrai", indique le fils de la victime.

Les repas en question

À L'Ehpad de Lherm (Haute-Garonne), l'enquête se poursuit mardi 2 avril autour des cuisines et des plats témoins. Le groupe Korian, propriétaire de l'établissement, insiste : "Tous les plats servis aux résidents de la Chêneraie sont cuisinés sur place par le chef cuisinier et son équipe". Le dernier contrôle d'hygiène, effectué le 12 février, n'avait pas détecté d'anomalie. Les résidents encore présents dans l'établissement sont approvisionnés temporairement par une société extérieure. Les personnes âgées encore hospitalisées ne sont plus en danger et devraient réintégrer l'Ehpad aujourd’hui.

