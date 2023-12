Démographie : les Français vivent plus longtemps en meilleure santé

Au cours des 15 dernières années, à 65 ans, l'espérance de vie en bonne santé a augmenté d'un an et neuf mois pour les femmes et d'un an et six mois pour les hommes.

D'après les chiffres de la Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques (Drees), à 65 ans, les femmes peuvent espérer vivre jusqu'à 76,8 ans, sans gros problème. Un chiffre qui a augmenté d'un an et neuf mois depuis 2008. Les hommes de 65 ans peuvent vivre en bonne santé jusqu'à 75,2 ans, soit un an et six mois de plus en 15 ans.



Quels sont les secrets des Français ?

Alors, quels sont les secrets de jouvence des Français ? Une Française dit avoir une alimentation saine avec beaucoup de fruits et légumes. Une autre explique rester active. Pour le médecin généraliste Jean-Luc Leymarie, c'est aussi grâce au système de santé français. "On prend plus soin de soi, on va peut-être voir le médecin plus régulièrement", explique-t-il. La France est aussi le pays de l'Union européenne qui compte le plus de centenaires. Chez nous, la vieillesse deviendrait presque une deuxième jeunesse.