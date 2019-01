Démarches en ligne : des cours pour apprendre à surfer sur internet

Nora Trabelssi a 67 ans. Récemment, elle a constaté une pression accrue des administrations pour remplir des dossiers par internet. Elle a des difficultés, par exemple, à consulter son compte pour la Sécurité sociale. Cette assistante sociale à la retraite a fait l'acquisition d'une tablette il y a huit mois, notamment pour faire sa déclaration d'impôts. Pour se familiariser avec internet, elle se rend deux fois par semaine dans les locaux dans l'Association Numérique Actions Solidaires.

Recherche d'autonomie

La formation est assurée par six volontaires effectuant leur service civique qui transmettent les bases pour les démarches administratives. Le but est de rendre ces personnes plus autonomes. Déjà plus de 2 500 personnes ont été accueillies dans les formations.

