Dans le Cantal, une campagne de prévention pour protéger les seniors des escroqueries

Les boulangeries et les pharmacies : ce sont dans ces commerces de proximité que les gendarmes du Cantal ont choisi de concentrer leurs efforts. Dans ces lieux fréquentés quasi quotidiennement par les personnes âgés, 100 000 sacs en papier spécialement conçus pour sensibiliser les plus fragiles ont été distribués.

Des emballages aux allures de slogans publicitaires qui rappellent les bons reflexes à adopter. "Sur Internet, ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires par e-mail". Ou encore : "Au distributeur automatique de billets, soyez vigilants et ne vous laissez pas distraire par des inconnus."

"Aller dans les coins les plus reculés"

Utilisés dans de nombreux départements pour sensibiliser notamment aux violences conjugales, ces sacs à message ont déjà fait leurs preuves. "Ce vecteur de communication est intéressant car on peut vraiment aller dans les coins les plus reculés de nos territoires ruraux pour porter des messages de prévention auprès de nos séniors qui parfois se sentent un peu trop en sécurité", explique le lieutenant-colonel Frédéric Pasquier, commandant en 2nd du peloton de gendarmerie du Cantal.

Les messages de prévention de la gendarmerie du Cantal (DR)

Si le Cantal a choisi de sensibiliser les seniors, c'est que ce département est de plus en plus touché par les faux démarchages, ventes semi-forcées ou escroqueries en tout genre. En 2021, 61 cas ont été recensés. C'est peu mais cela représente tout de même une augmentation de 84% par rapport à l'année dernière affirme le préfet Serge Castel : "Le Cantal, de par sa démographie, est particulièrement exposé avec une population vieillissante de plus en plus importante".