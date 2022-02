Dans l'Eure, un "atelier mémoire" pour raviver les souvenirs des résidents d'un Ehpad

France 3 Normandie

Raviver la mémoire profonde des résidents d'un Ehpad c'est possible. À Breteuil-sur-Iton dans l'Eure, un atelier original a été créé dans une maison de retraite médicalisée. Objectif : reconnecter, booster la mémoire grâce à des objets simples, des produits ordinaires, stimuler les souvenirs enfouis tout en se sociabilisant.

Plus d'une soixantaine d'objets provenant de la collection du musée "Vie et métiers d'autrefois" de la commune de Breteuil ont été proposés aux pensionnaires de l'établissement. Moulin à café, fouet, balance à ressort...Tous ces produits passent de main en main et produisent un effet immédiat, celui de raviver les souvenirs, des gestes. Cette initiative fait appel à la mémoire profonde.

"C'est comme un muscle, affirme Simon Ben Hini, étudiant en ergothérapie, créateur de l'atelier mémoire. Si on stimule nos muscles, on va faire les choses plus facilement : c'est la même chose avec la mémoire... plus vous l'entretenez, plus vous la gardez intacte longtemps".

Des moments de convivialité partagés

Cet atelier a permis de rassembler les personnes, de partager des moments conviviaux . Un cadre bienveillant et sécurisant a été mis en place pour détendre l'atmosphère et pour encourager les participants à s’affranchir du regard de l’autre et partager des souvenirs.

"On refait du lien entre nous...entre eux et nous plus exactement", confesse Estelle Laubin, cadre supérieur de l'Ehpad de Breteuil-sur-Iton. La personne âgée a ce rôle essentiel de transmission". Avec ce dispositif, le but est de partager les savoirs des plus anciens auprès des plus jeunes.