Creuse : réhabiliter des maisons inoccupées pour les personnes âgées

Des logements inhabités depuis trente ans vont être totalement réaménagés pour accueillir des personnes âgées. C’est l’initiative qu’a lancée la commune de Faux-la-Montagne, dans la Creuse. Il s’agit d’une opération d’urbanisme réfléchie depuis plusieurs années. "On a fait des plans et des études sur le type d’habitat qu’on avait. (…) C’est important pour nous que des maisons rouvrent dans le bourg", explique la maire de la commune, Catherine Moulin.

Une initiative pour les personnes isolées

Les occupants n’ont pas été encore choisis, mais dans le bourg, il y a de la demande. Le très actif club du troisième âge de Faux-la-Montagne est partie prenante. "À partir du moment où on ne peut plus se déplacer pour se rendre au bourg où il y a tous les services, c’est à ce niveau-là, je pense, que ce sera très intéressant pour ces personnes", indique André Bessette, vice-président du club. Ce projet coutera 270 000 euros. Un financement participatif a été lancé sur internet et dans les boutiques de la commune.

