Cinéma : "Le Book Club" évoque avec humour la sexualité des seniors

La comédie américaine "Le Book Club", à sortir en salles mercredi 6 juin, met en scène quatre amies de toujours, Jane Fonda et Diane Keaton, notamment. Ce film évoque la question de l'amour, de la passion et de la sexualité quand on est une femme de plus de 70 ans.