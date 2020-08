Canicule : comment protéger les personnes âgées ?

C’est l’heure de l’hydratation à la résidence d’Olt. En cette période de canicule, une aide-soignante passe tous les matins dans les chambres pour s’assurer que les résidents boivent assez d’eau. Une période de chaleur qui vient s’ajouter à la crise sanitaire. Pour la directrice de l’Ehpad, il faut arriver à gérer les deux à la fois tout en s’assurant du bien-être des résidents.

Une plateforme téléphonique mise en place pour les personnes âgées

"On s'assure de l'hydratation dans le respect de la distanciation sociale, et également on va prendre la température des résidents à la fois pour surveiller l'épidémie actuelle, mais également pour surveiller qu'il n'y ait pas de problématique thermique en lien avec le coup de chaud", explique Édith Beleval-Lombard, directrice de l'Ehpad D'Olt. En début d'après-midi la température frôle les 40 degrés à Cahors (Lot). Au centre communal d'action sociale, une plateforme téléphonique a été mise en place afin de contacter les personnes âgées.

















