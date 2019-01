Babayagas : elles font le choix de vieillir ensemble

Dans cet immeuble de Montreuil (Seine-Saint-Denis), 21 femmes de 60 à 80 ans se sont lancé un défi : vieillir ensemble. Elles louent chacune un petit logement dans cette résidence sociale, mais pas question de la comparer à une maison de retraite. C'est avant tout une utopie communautaire pour des féministes qui se sont donné comme nom : les Babayagas.

La liberté de bien vieillir

À l'occasion de leur repas mensuel, elles accueillent une nouvelle locataire qui recherchait un logement depuis quatorze ans, elle qui refuse d'aller en maison de retraite. Il y a un an et demi, deux femmes ont emménagé au dernier étage de l'immeuble. Elles ont attendu plus d'un an avant de partir à la retraite. Pour leur appartement de 33 m², les retraités payent 370 € par mois. Toutes revendiquent haut et fort leur liberté au sein de cette maison, qui clame le "bien vieillir".

