Aurillac : à la rencontre d'une centenaire hyperactive

Comme chaque mardi, Marcelle Gidon distribue aiguilles et pelotes. C'est elle qui anime l'atelier tricot et qui en est la doyenne. Celle que tous surnomment affectueusement "Marraine" soufflera ses 100 bougies le 19 mars prochain. Quel est son secret ? "S'occuper surtout, je veux pas restée inerte, faut se remuer", conseille-t-elle. Pour cela, Marcelle a un emploi du temps bien réglé : marche dans un club le lundi, tarot, billard et trois fois par semaine, elle est bénévole à l'Ehpad.

Un engagement naturel

"C'est ma mascotte, je dirais même c'est mon bras droit. Elle est vraiment sur l'écoute, si bien que certains résidents se confient plus à elle qu'aux soignants ou à leur propre famille", décrit Stéphane Simon-Bauer, animateur de l'Ehpad Saint-Joseph. Pour Marcelle, rien d'extraordinaire à cet engagement pourtant peu commun. "Je trouve que c'est tellement naturel. Quand on peut, il faut le faire", déclare-t-elle.

