Amour longue durée : en Saône-et-Loire, Mireille et André célèbrent leurs noces de platine

Tout commence en 1947, quand André épouse Mireille. Et comme dans les histoires de contes de fées, ils vécurent heureux et eurent beaucoup, beaucoup d'enfants. 70 ans de mariage sont passés par là. Voici aujourd'hui la famille Garnien, presque au complet. Alors forcément, quand on est autant, les retrouvailles demandent un minimum de préparation. "On va être 85 à table. Ce sera une belle tablée. Quand on pense que les parents de cette dynastie sont là, c'est impressionnant", remarque Christian Garnier, fils de Mireille et André.

"Quand on partira, on laisse du monde derrière nous"

Mais si c'était à refaire, signeraient-ils à nouveau pour 70 ans, André et Mireille ? La recette pour rester ensemble si longtemps ensemble : "Beaucoup de concessions. [...] Il y a une chose qu'on n'a jamais faite, c'est se disputer devant les enfants", explique Mireille. "Quand on partira, on laisse du monde derrière nous. La vie continue !". Pour les enfants, il ne reste donc que les sourires et un bel exemple à suivre. La vie continue, et qui sait, rendez-vous peut-être dans dix ans, pour les noces de chêne.

