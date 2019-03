Alpes-de-Haute-Provence : les pensionnaires d'une maison de retraite dévalent les pistes de ski

Il n'est jamais trop tard pour se mettre au ski. À bientôt 96 ans, Margaux s'essaie au "ski-fauteuil" pour la deuxième année consécutive. Encadrée par deux pilotes bénévoles, elle dévale les pistes sans crainte. "Je suis peu casse-cou de nature", plaisante la retraitée. L'installation dans le fauteuil, les préparatifs, l'embarquement en télésiège, tout sort de l'ordinaire. Pour ces pensionnaires d'une maison de retraite, l'escapade à la station Le Sauze dans les Alpes-de-Haute-Provence, est un grand bol d'air.

Un moment de partage entre pensionnaires et bénévoles

"Ça va assez vite et c'est merveilleux", raconte une retraitée. Mais les pensionnaires ne sont pas les seuls à profiter de cette journée de partage et de convivialité. "Je me dis que si un jour je suis en maison de retraite, j'aimerais bien qu'on m'emmène en fauteuil au ski", confie Marlène Morel, bénévole au Secours catholique. La journée se termine en musique, car il n’y a pas d'âge pour se faire plaisir.

