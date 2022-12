Sécurité sociale : que valent les centres dentaires ?

En cinq ans, 1 300 établissements dentaires ont ouvert leurs portes. Ils sont censés être moins chers, mais pas pour la Sécurité sociale. Certains centres sont soupçonnés de pratiquer des soins qui ne sont pas nécessaires.

Avant de commencer notre enquête sur les centres dentaires, nous prenons rendez-vous chez un expert pour un bilan complet. Le Dr Solera est président du premier syndicat de dentistes libéraux, mais il est surtout expert auprès des assurances. Voici les soins à faire : un détartrage et un composite. Un peu de tartre et une carie à soigner, logiquement cela ne devrait pas coûter plus de 70 euros à la Sécurité sociale. Munis d'une caméra cachée, nous prenons rendez-vous dans un centre dentaire.

Pathologie imaginaire

Première surprise, pas d'examen du dentiste. On nous emmène directement faire une radio. Après la panoramique, toujours pas d'examen dentaire, mais une deuxième dose de rayons. Après les examens inutiles, c'est enfin le moment de voir le dentiste. Il va bien diagnostiquer une carie, mais il va aussi trouver une pathologie imaginaire, et proposer une gouttière, un petit appareil transparent qui permet d'éviter de grincer des dents la nuit. L'empreinte est prise tout de suite, alors que le praticien aurait dû nous donner un temps de réflexion de plusieurs jours. Le centre dentaire ne nous rappellera jamais pour essayer la gouttière, et nous ne la récupèrerons pas.