Sécurité : les agressions envers les pharmaciens en nette augmentation depuis quatre ans

Les agressions verbales ou physiques sont en hausse dans les pharmacies. Selon l’Ordre nationale des pharmaciens, elles ont augmenté de 17 % par rapport à 2019.

La pharmacie de Yorick Berger est située dans un quartier parisien tranquille. Pourtant, en 2022, il affirme avoir été agressé à plusieurs reprises. “Agression après un vol, agression après une personne qui insulte, des intimidations et des menaces le soir. Cela devient hebdomadaire”, affirme le pharmacien. En janvier 2022, une personne qui estimait ne pas être servie assez vite a renversé le présentoir. Deux mois plus tard, il a dû faire face un toxicomane qui voulait voler des médicaments.

Agressions en hausse de 17 % en quatre ans

Les agressions physiques et verbales ont augmenté de 17 % par rapport à l’année 2019, juste avant la crise sanitaire qui a changé le comportement des patients. “Pendant la crise du Covid, les règles de dispensation des médicaments ont été assouplies (…). Aujourd'hui on est dans un rythme normal et les patients ne le comprennent pas”, précise Béatrice Clairaz, pharmacienne. La récente pénurie de médicaments a également aggravé les tensions. L'Ordre des pharmaciens demande que les professionnels ne soient plus au contact direct des patients la nuit.